Chapada: Festival de Lençóis tem datas prorrogadas; evento pode até ser cancelado

Enquanto aumentavam as expectativas dos amantes da boa música pela edição 2017 do Festival de Lençóis, cidade da Chapada Diamantina, uma notícia tem deixado muita gente preocupada. As datas do festival, que aconteceria entre os dias 12 e 15 de outubro, foram prorrogadas para 17 e 18 de novembro. Segundo Anselmo Cavalcante, integrante da produção do evento, a mudança se deve à indefinição de pagamento do patrocinador oficial, e que manteve até então a assiduidade do Festival de Lençóis, o governo estadual. A dúvida não para na definição da data. É que a possibilidade de cancelamento do festival é iminente, justamente por falta de apoio.

De acordo com as informações passadas pelo produtor, o governo do estado afirma não ter o recurso suficiente para a realização do evento, orçado em R$500 mil. “Desde o início quem bancou foi o estado. É uma ação de fomentação para o turismo, mas com essa dificuldade toda do país. A Petrobras, por exemplo, não participa mais, não tem mais recursos para isso. A Chesf também”, contou Cavalcante ao Jornal da Chapada. E a mudança para um formato “fechado”, pago, não é de interesse dos organizadores, uma vez que sempre foi uma espécie de ação social, além de turística. A data escolhida para novembro é a última para que possa acontecer este ano.

“Se disserem, até lá, que não têm como pagar. Quem vai fazer?”, desabafou Anselmo. Ele afirmou ainda que há valores referentes ao último festival que não foram pagos pelo governo do estado. Para os turistas acostumados com o programa cultural na bela Lençóis, com atrações nacionais da música se apresentando na Praça Horácio de Matos gratuitamente, a mudança da data já é um transtorno. “A gente, enquanto turista, sempre se programa para em outubro participar, por conta do feriado. Em novembro já tem outras programações. Em outubro, todos os caminhos sempre levaram a Lençóis, esse ano não”, disse a turista Margarida Sônia.

