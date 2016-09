CGU apresentou denuncia contra Raimundo Galego por corrupção envolvendo R$17.22 milhões de Milagres

O relatório das investigações realizadas pela Controladoria Geral da União – CGU, em 2015, em todos os gabinetes e secretarias do município de Milagres, concentra um calhamaço de denuncias e descalabros administrativos contendo 154 páginas, revelando o alto esquema de corrupção montado pelo prefeito Galego, que naquele período manipulou verbas de diversas rubricas de repasses do governo federal que totalizaram R$17.220.859,64. As denuncias apresentadas pela CGU à Justiça, surtiram efeito este ano, com o julgamento e a sentença que determinou a prisão do prefeito corrupto.

Conforme os termos do Relatório da CGU, a fiscalização teve como objetivo analisar a aplicação dos recursos federais no Município sob a responsabilidade de órgãos e entidades federais, estaduais, municipais ou entidades legalmente habilitadas, relativas ao período fiscalizado indicado individualmente, tendo sido os trabalhos de campo executados no período de 17/03/2014 a 21/03/2014.

Dentre os crimes cometidos por Galego na manobra e desvio das verbas, a CGU identificou e registrou no relatório “impropriedades e irregularidades na execução de contratos; impropriedades e irregularidades procedimentais em licitações; e falhas formais, pelo descumprimento de dispositivos legais, principalmente no que diz respeito à atuação dos órgãos de controle social, (Conselhos de Educação, do Fundeb, ocasionando deficiências no funcionamento dos mesmos, comprometendo, assim, o alcance dos seus objetivos.

Os efeitos do Relatório da CGU surtiram efeitos este ano, quando o Tribunal de Justiça da Bahia determinou a prisão do corrupto Raimundo Galego e do corrompido médico e ex-prefeito João Evandro, seu afilhado politico, que foram sentenciados com a pena de prisão. Esta pena foi convertida para ser paga com serviços prestados à comunidade. É preciso fiscalizar onde esses dois corruptos estão cumprindo a obrigação judicial, sem o uso de tornozeleira eletrônica.