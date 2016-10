Cezar comemora hoje, com o povo de Tartaruga, sua vitória nas eleições de Milagres

Hoje (16/10) à tarde entrando pela noite, o distrito de Tartaruga, reconhecido como um dos mais antigos pousos de tropeiros, vindos do Recôncavo para os sertões da Bahia, estará em festa com a visita do jovem líder politico César de Adério, que chegará a partir das 15h00 para agradecer ao povo pela vitória conquistada nas urnas do dia 2 de outubro. Sem experiência politica mas, contando com a força de vontade da mudança da população milagrense, César foi eleito prefeito com a diferença histórica de 1.028 votos de frente, derrotando o reinado de 24 anos de autoritarismo e corrupção do atual prefeito Raimundo Galego.

A festa animada pelo trio elétrico Trovão Azul, e grupos musicais regionais, está atraindo a presença dos animados eleitores de todo o município e das cidades circunvizinhas. O um dos artífices da vitória esmagadora das oposições em Tartaruga é o atual vice-prefeito Antônio Carlos Rodrigues Regis Cigano, morador da localidade, que no inicio da campanha abandonou o barco da corrupção de Galego e aderiu ao palanque vitorioso de César de Adério e Marcos Queiroz. Hoje, o povo de tartaruga tem muitas historias pra contar e muitas vitórias pra comemorar.