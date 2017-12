Centenas de famílias estão mais felizes ao receberem lotes para moradia em Boa Vista do Tupim

Nesta terça-feira, 12, centenas de novas famílias comemoraram felizes, quando receberam da Prefeitura de Boa Vista do Tupim, os lotes que foram sorteados e distribuídos, para que pudessem construir sua moradia no Loteamento Vila da Reconstrução. Somado o sorteio anterior realizado no dia 30 de novembro, foram doados legalmente, 404 lotes, gerando muita satisfação para aquelas famílias carentes, que passaram a desfrutar do direito de morar. Participou ativamente dos momentos de sorteio do loteamento, compartilhando a satisfação e a alegria de tanta gente.

Gesto abençoado

Para a sem-teto Joselita Barbosa de Oliveira, mãe de seis filhos, confessou-se entusiasmada e realizada no momento em que recebeu o lote. “Nunca tive onde morar e agora sim. O prefeito tá abençoado”, disse a beneficiária, que é deficiente psicossocial e é assistida pelo CAPs. Contou que depois de crise pós parto, vivia pela rua desorientada até ser ampara pelo setores de saúde. “Entrego o prefeito na mão de Jesus, por sua grande bondade, para livra-lo de todo mal”.

Ao receberem o tiket identificando o lote sorteado, as pessoas concluíam um cadastro de localização no loteamento, atendidos por uma equipe da prefeitura, e logo seguiam com seus familiares para demarcar o local.

Expressiva multidão acompanhou o ato que contou com a presença dos vereadores da bancada da situação, que ajudaram na entrega dos sorteios.