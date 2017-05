CENÁRIO DA POLITICA NACIONAL HOJE, QUINTA-FEIRA

Fernando Henrique, Lula e Sarney articulam sucessão de Temer, diz jornal

As articulações para substituição do presidente Michel Temer já envolvem diretamente os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e José Sarney, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

Sem oposição em plenário, Câmara aprova seis MPs

O plenário da Câmara aprovou ontem seis medidas provisórias (MPs) que trancavam a pauta de votações. A aprovação ocorreu sem a presença da oposição que decidiu se retirar em protesto contra a decisão do presidente de autorizar a presença das Forças Armadas nas ruas da capital federal.

Operação da PF investiga irregularidades nas obras da Ferrovia Norte-Sul

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal em Goiás deflagram nesta manhã a Operação De Volta aos Trilhos, desdobramento da Lava-Jato, que investiga crimes de lavagem de dinheiro decorrente do recebimento de propina nas obras da Ferrovia Norte-Sul. São cumpridos dois mandados de prisão.

Rainha visita feridos no atentado em Manchester

A rainha Elizabeth II, da Inglaterra, visitou nesta quinta-feira o centro pediátrico Royal Manchester Children’s Hospital, onde estão internados alguns feridos do atentado de Manchester. A monarca também transmitiu seu apoio ao pessoal que trabalha para recuperação dos jovens.

Disputa pelo cargo de Janot

Oito membros do Ministério Público Federal registraram seus nomes como candidatos à lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral da República. O mandato de Rodrigo Janot se encerra no dia 17 de setembro.

Secretária de Doria entrega cargo após discordar de ação na Cracolândia

A secretária municipal de Direitos Humanos de São Paulo, Patrícia Bezerra, entregou carta ao prefeito na qual informa sua “decisão em caráter pessoal e irrevogável” de sair da função. Em vídeo, Patrícia chamou de “desastrosa” a operação de domingo na Cracolândia.

Polícia de Manchester deixa de compartilhar dados com EUA após vazamentos

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, vai se queixar hoje ao presidente dos EUA, Donald Trump, dos vazamentos em relação ao atentado em Manchester. Reportagem do “New York Times” das imagens do local do ataque provocou um grande mal-estar entre as autoridades britânicas.

Família de Herzog pede condenação do Brasil em corte internacional

A família do jornalista Vladimir Herzog pediu a responsabilização do Estado brasileiro pela impunidade em relação ao assassinato do jornalista por agentes da ditadura militar e a revisão da Lei da Anistia para que os responsáveis por sua morte possam ser identificados e punidos.

