Celebrando Santa Luzia, em Boa Vista do Tupim, Assentamento do Incra ganhou praça reformada e ajardinada pela Prefeitura

A praça do assentamento Santa Luzia foi transformada em um cartão postal para as celebrações da festa de Santa Luzia, padroeira do assentamento, cuja população celebra hoje, 16, sua fé católica, promovendo o maior evento de religioso da região.

O ambiente ganhou nova estrutura através da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim-BA, por meio das secretarias de Infraestrutura, e Ordem Pública. Conforme o secretário, engenheiro Renê Brito, “o objetivo da reforma é tornar o ambiente mais harmonioso e seguro para receber os fiéis, romeiros e visitantes que irão participar dos festejos da padroeira neste ano de muita fé da comunidade”.

A praça recebeu nova estrutura, dando novo visual urbanístico ao logradouro, com instalações de que se apresenta com muito colorido e o verde dos jardins. Os bancos e assentos da praça foram reformados e ganharam nova pintura. O local ganhou também nova iluminação com lâmpadas de LED, pintura dos postes e meios-fios, além da recuperação dos canteiros, deixando o lugar moderno e agradável.

Show com Vanessa Aguiar

Após as celebrações religiosas a população doo assentamento e muitos visitantes, vão vibrar com os espetáculos municiais montados pela Prefeitura, que estará ofertando os shows musicais da cantora Vanessa Aguiar e o forrozeiro Alex Ouro, dois sucessos regionais que tem atraído bom público para as festas nas praças públicas.