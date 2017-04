Celebrações de São José invocaram chuvas para a Chapada Diamantina

Com a igreja Matriz de São José superlotada de fies católicos do município de Ibiquera, na manhã deste domingo, 19, a multidão entoou preces e louvores, tendo como tema da homilia a água em abundancia apara fertilizar a terra. Durante a missa solene celebrada pelo bispo diocesano Dom André de Wite, de Ruy Barbosa, e o padre Mário De Carli, pároco da vizinha cidade de Nova Redenção, o apelo por mais fé e solidariedade, seguiu as orientações da campanha da fraternidade que este ano tem por motivação a questão ambiental e os “biomas brasileiros e defesa da vida”. Na homilia o bispo Dom André pediu a São José que interceda pela chuvas, “essa água que traz os sacramentos da benção sobre a vida de todas as pessoas”. Citando o tema da fraternidade “cultivar e guardar a criação”, Dom André disse que “estes são tempos de conversão na busca da misericórdia de Deus”.

Convivência com a seca

A pregação católica tem ressonância com a extensão territorial do município de Ibiquera, onde inexistem rios perenes na superfície e os lençóis freáticos no subsolo são salobros, Citando os estudos do geólogo José Humberto Chagas, o diretor de transportes Waldismá Abreu revela que o subsolo é cortado pelo lençol freático “Riacho de Pedras”, com baixo teor de salinidade “merece o aproveitamento dessa água”, sugere Waldismá.

Participante da fé católica, o prefeito Ivan Almeida e a 1ª Dama Simone, acompanharam a missa solene e, logo após, o gestor concedeu entrevista confessando suas preocupações com a seca no município. “Pedimos a São José e ao nosso bom Deus que nos traga água benta, boas chuvas para a prosperidade do nosso povo”. O prefeito informou que nesta emergência com a seca, estão em operação dois carros pipas, sendo um do PAC 2 e outro alugado pela prefeitura, que estão abastecendo os recantos com maior escassez de agua no interior do município.Ivan destacou a visita do deputado federal Lucio Viera Lima, que já aprovou R$700 mil em emendas do orçamento federal para Ibiquera.

Fraternidade ambiental

Com o tema Fraternidade: biomas brasileiros e a defesa da vida, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou para este ano a Campanha da Fraternidade, tendo por objetivo dar ênfase à diversidade de cada bioma, promover relações respeitosas com a vida, o meio ambiente e a cultura dos povos que vivem nesses biomas. “Este é, precisamente, um dos maiores desafios em todas as partes da terra, até porque as degradações do ambiente são sempre acompanhadas pelas injustiças sociais”, disse o papa Francisco, em mensagem ao Brasil.

O papa destacou que o desafio global pela preservação, “pelo qual toda a humanidade passa”, exige o envolvimento de cada pessoa junto com a atuação da comunidade local. Para ele, os povos originários de cada bioma ou que tradicionalmente neles vivem oferecem um exemplo claro de como a convivência com a criação pode ser respeitosa.