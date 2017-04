Carnaval de Caretas em Ibiquera tem baile a fantasias e vai premiar as caretas

Há um clima de muita animação na cidade de Ibiquera com o anunciado Carnaval das Caretas, que acontecerá nesta segunda e terça-feira, 27 e 28. Conforme a programação preparada pela Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, da Prefeitura, haverá concurso e premiação das caretas mais caracterizadas e originais.

Dentre as atrações que animará caretas e foliões, está previsto o Grande Encontro Carnavalesco na terça-feira, com o Trio Fantasmão e Camila Santiago e Banda, quando será entregue a premiação das caretas mais arrepiantes. A premiação prevê a distribuição de um Tablet para as caretas da 1ª Ala da Fantasia Infantil; prêmio em dinheiro de R$200,00 para a 2ª Ala As Muquiranas e mais R$ 200,00 para a 3ª Ala das Caretas.

O prefeito Ivan Almeida e a 1ª Dama Simone, estão dando todo apoio ao secretário de cultura e músico, Dão de Abreu, para o resgate do Carnaval das Caretas com muito sucesso e alegria.

Baile a Fantasia

Na segunda feira a animação fica por conta da tarde esportiva com o divertido Baba de Saia, no campo de futebol local, entre as seleções de Ibiquera X Ubiraitá, com a premiação festiva dos campeões na Praça São José.

À noite da segunda-feira, a partir das 20h00, vai acontecer o Baile á Fantasia da Melhor Idade, no Clube Cultural de Ibiquera, que será animado por Dilon Metais e Banda de Sopro e Marchinhas.