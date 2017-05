Captação irregular de água do Açude Juracy Magalhães condena à morte o Parque Ecológico Municipal

Um inadmissível crime ambiental vem sendo praticado pela Prefeitura Municipal de Itaberaba, nos últimos anos, contra o Açude Juracy Magalhães, que margeia os bairros Primavera, Pé do Monte e o loteamento Jardim das Palmeiras, onde dezenas de pescadores são prejudicados porque perderam a pesca das Tilápias, devido a baixa qualidade da água. A cada dia, ao longo dos anos, quase 100 carros pipas retiram água do açude, muitos deles a serviço da prefeitura, outros de empresas construtoras, que retiram água para diversos fins.

A Prefeitura vem utilizando a água do açude para regar os canteiros e jardins das praças e avenidas da cidade, ou para as obras de pavimentação de ruas e e edificações diversas, enquanto as empresas utilizam da mesma água para a construção de imóveis e casas populares que são financiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal. Ao mesmo tempo as empreiteiras que dão manutenção na BR-242, retiram também a água do Açude Juracy Magalhães para suas obras. Além do alto teor de salinidade ao baixar o nível do reservatório, a água tona-se imprópria para a construção além de apresentar-se fétida, gerando odres inconvenientes nos jardins que são regados.

Agressão ao Parque Ecológico Municipal

A maior contradição do poder público municipal está no fato da Prefeitura agredir e depredar justamente o lago do Açude Juracy Magalhães que, por toda sua extensão, foi transformado em Parque Ecológico Municipal em consonância com a lei municipal Nº 1007, de 02 de Outubro de 2003. Enquanto a Secretaria de Infraestrutura explora o lago até seca-lo, a Coordenação Municipal de Meio Ambiente (CMMA) mantem-se omissa e impotente, negando seu dever de controle e fiscalização ambiental.

O Açude Juracy Magalhães acumula um extenso espelho d’água que se expande por 3km de extensão, ocupando uma área superficial de 1.400.000m², concentrando um reservatório com capacidade de armazenamento de 4.630.000m³ de água, numa bacia hidráulica que abrange uma área de 140 hectares. O lago surgiu com a construção da barragem em solo-cimento e alvenaria de pedra sobre o leito do Rio Piranhas, no ano de 1932, sendo inaugurado em 14 de janeiro de 1933 pelo então interventor do governo da Bahia Tenente-Coronel Juracy Magalhães. Foi construído com objetivo de promover o abastecimento da cidade, sob a égide da política de construção de reservatórios empreendida pelo Denocs –Departamento Nacional de Obras Contra a Seca.

Recebido com muita festa em sua inauguração, alguns anos depois a água salinizou, tornando-se imprópria para o consumo humano. Atualmente, novas tecnologias como a aplicação de válvulas de barragem, permitem a renovação da água do nível de regime morto do fundo do lago, evitando a salinização.