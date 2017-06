Canindé fará mega espetáculo dia 23 no São João de Boa Vista do Tupim

O cantor Canindé, um dos mais conceituados astros da musica nordestina de sucesso nacional, estará no palco do Arraiá da Vila Tupim, na cidade de Boa Vista do Tupim, no segundo dia de festa, 23, transformando o forró numa noite de muita alegria, paquera e sofisticação. O cancioneiro nordestino Canindé, sucesso há mais de 20 anos no Brasil com suas músicas românticas, irá embalar o público no forró com interpretações das canções como Meiga Senhorita, Retrovisor, Cidadão, Borbulhas de Amor, entre outros grandes sucessos.

“Estarmos realizando uma festa junina modesta para a família tupinense e todos os baianos e turistas que nos visitarem”, afirma o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), ao convidar toda a população para curtir a festa e o show de Canindé e muitas outras atrações.

Muitos shows no Arraiá cenográfico

A Praça Ruy Barbosa tem sido transformada em atraente vila cenográfica, com suas fachadas coloridas e muita bandeirola decorando os espaços da animação. Trabalhadores cuidam dos últimos detalhes da montagem do Arraiá da Vila Tupim, dando mais colorido e animação ao circuito do forró.

No palco vão desfilar muitas atrações musicais animando o forró tradicional, estando confirmadas, no dia 23, as bandas Pé de Lajedo, Timbaúba e Lua Cheia, além do astro da noite, o menestrel nordestino Canindé.

Na noite de 24, a animação da Vila Tupim fica com a banda Capim Molhado e os forrozeiros Roquinho do Forro e Alex Ouro. Enquanto que pra finalizar no domingo, 25, tem o Arrastão dos foliões, animados pela banda Duas Medidas.

Outras atrações passarão pelo circuito do forró, como os sanfoneiros e cantores Gordo do Acordeon, Léo da Vaquejada, Peterone, Cléo Trapiá, Mauricio Neves e Ivan Junior, que farão o fole gemer, além da banda Fogo de Munturo, até o dia raiar.