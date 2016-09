Candidato a vice de Dinho, Léo Satélite, atrai o apoio do setor produtivo rural

Nos últimos anos os produtores rurais no interior do município de Boa Vista do Tupim tem se queixado muito da falta de ações estruturantes e da ausência de novos investimentos da Prefeitura para o desenvolvimento da produção rural, seja para a agricultura familiar, ou para os micros e médios produtores da agropecuária. “Esse é o primeiro setor gerador de emprego e renda do município e, nos últimos três anos, ficou esquecido pela administração do PT”, declarou o conceituado pecuarista Léo Satélite, que nesta semana foi lançado como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Dinho Lopes. A candidatura de Léo foi aprovada pelos dois maiores líderes da politica boa-vistense, os ex-prefeitos Dinho Lopes e Hiran Campos, que unificaram todas as correntes políticas rumo à vitória das eleições no dia 2 de outubro.

Altos prejuízos na área rural

De fato, o pecuarista Léo tem razão. Estudos desenvolvidos pela Fundação Paraguaçu, uma entidade de Itaberaba que desenvolve estudos sobre sustentabilidade ambiental, revela que o município de Boa Vista do Tupim sofreu grandes perdas econômicas diante do drástica redução do seu rebanho, prejudicando não só a agropecuária, sobretudo a agricultura familiar que não foi incentivada. A bacia leiteira boavistense, marcada por boas pastagens, foi a que mais decaiu quase 45% da sua produção, afetada pela falta de melhoria genética e redução do rebanho. O gado de corte reduziu muito a oferta de carne para os mercados consumidores, diminuindo a arrecadação das divisas municipais e empobrecendo os pequenos produtores. Os estudos da ONG estão fundamentados pelos números do IBGE, como demonstram nos dois quadros abaixo, como estavam os reb anhos em 2004 e depois, em 2015, durante a gestão do PT.Em 2004 – IBGEBovinos – efetivo dos rebanhos 52.872 cabeçasCaprinos – efetivo dos rebanhos 6.557 cabeçasGalinhas – efetivo dos rebanhos 24.884 cabeçasGalos, frangas, frangos e pintos – efetivo dos rebanhos 44.914 cabeçasVacas ordenhadas – quantidade – efetivo de rebanhos 20.498 cabeças2015 -IBGEBovinos – efetivo dos rebanhos 41.320 cabeçasCaprinos – efetivo dos rebanhos 2.375 cabeçasGalináceos Galinhas – efetivo dos rebanhos 14.700 cabeçasGalos, frangas, frangos e pintos – efetivo dos rebanhos 28.350 cabeçasVacas ordenhadas – quantidade – efetivo de rebanhos 14.836 cabeças