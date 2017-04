Campanha da vacinação aplicará 5.000 doses contra a gripe Influenza em Boa Vista do Tupim

A Campanha de Vacinação contra a Gripe Influenza teve inicio nesta segunda-feira, 17, no município de Boa Vista do Tupim, com a população da cidade mobilizada para atendimento no posto de armado na Praça Ruy Barbosa, além da aplicação da vacina em todos os postos e unidades de saúde espalhadas pelo município. Conforme a enfermeira Mariley Cardoso, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, a campanha nacional de vacinação contra a gripe Influenza se estenderá até o dia 26 de maio, sendo esperado a aplicação de 5.000 doses da vacina junto à população tupinense. “Nesta primeira semana recebemos 750 doses e, a cada semana chegarão mais, pois nosso planejamento é alcançarmos o teto de 100% de vacinação do público alvo”, esclareceu Mariley.

Grupo prioritário

Conforme a enferimeira Mariley, estre ano até os professores foram inclusos como público-alvo da campanha, que formado principalmente, por pessoas a partir de 60 anos. Nesta campanha estão inclusas as crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas – e os funcionários do sistema prisional.

Até os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, também devem se vacinar.

Para realizar a campanha de vacinação, a Prefeitura vem mobilizando todas as secretarias em parceria com a Secretaria de Saúde, que realizará mutirões e postos móveis de vacinação por todas as regiões e localidades da zonar rural.