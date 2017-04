Campanha da Fraternidade 2017 convoca a população para proteger biomas e defender a vida Lançada pela CNBB, campanha alerta para cuidados com meio ambiente.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou na manhã desta quarta-feira (1º), em Brasília, a Campanha da Fraternidade deste ano com o tema “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”. Em carta enviada ao país, o Papa Francisco ressaltou a beleza do Brasil, mas disse que a degradação da natureza ameaça a diversidade de biomas.