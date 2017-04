Caminhada ecológica conclamou pelo esgotamento sanitário para despoluir o Açude Juracy Magalhães

Uma animada caminhada ecológica ocorreu na manhã do domingo 23, quando estudantes da Faculdade Santa Cruz (FSC) e dirigentes e voluntários da Fundação Paraguaçu, caminharam da sede da FSC, percorrendo o centro da cidade até a escalada do Monte do Bom Jesus. Com forme o professo José Antônio Fonseca, educador ambientalista da FSC e autor do livreto “Fabulas do Caquinho”, a caminhada demonstra pra toda cidadania que “o meio ambiente está pressente em nossas vidas todos os dias”.

O forte da caminhada foram as mensagens repassadas para a população, com apelos para a preservação ambiental. No alto do monte, tendo à vista a beleza panorâmica que une a imagem da cidade e o lago do Açude Juracy Magalhães, o jornalista e ambientalista Salvador Roger, pediu aos poderes públicos a conclusão da obra de saneamento da cidade, para que sejam despoluídos o açude e o Rio Piranhas. Conforme Roger “O Açude é um parque municipal que precisa ser preservado pela Prefeitura e por toda a população, sendo necessários o fim dos esgotos, para que o Rio Piranhas não leve poluição para dentro do rio Paraguaçu, que está distante de nossa cidade a apenas 30 km”.

O açude foi contemplado com investimentos do Projeto Cariangó, através da Fundação Paraguaçu, que ali edificou o Banco Genético de Sementes Nativas da Caatinga, com apoio da Fundação Interamericana (IAF). Instalado na Ilha Cariangó, no meio do lago, o Banco de Sementes vai produzir mudas para o reflorestamento em volta do açude, para formação de bosques naturais, além de beneficiar as comunidades rurais com a recuperação das nascentes.