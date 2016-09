Caminhada das mulheres arrasta multidão e demonstra que Dinho é o favorito nas eleições de Boa Vista do Tupim

Mais uma grande demonstração da vontade popular foi dada ontem à noite, 19/08, em Boa Vista do Tupim, com a Caminhada das Mulheres a favor da campanha de Dinho e a coligação PSDB-PMDB. Atraindo os maridos, filhos, parentes e muitas amizades, as mulheres levaram Dinho e seu vice Léo Satélite, desde a residência do candidato, arrastando uma imensa multidão com mais de 5,0 mil pessoas, até a sede do comitê de campanha, que foi inaugurado festivamente naquela noite. A demonstração de popularidade seguiu o mesmo tom de animação e participação do povo, como correu na convenção do dia 5, quando as caravanas chegaram de ônibus dos distritos e povoados e centenas de motos percorreram as ruas da cidade motivando a alegria da juventude e a população.

Entusiasmadas as centenas de mulheres, os populares e os diversos candidatos, seguiram com seu alarido e apitaço, levando milhares de

bolas brancas da paz e azul simbolizando o futuro, percorrendo incansáveis, as ruas da cidade, passando pelo centro e caminhando pelo populoso Bairro doas Artistas. Por toda rua onde passava, a caminhada recebia a companhia dos moradores que esperavam na porta das suas casas.

Caminhada de muita paz

Considerada “verdadeira correnteza humana”, como afirmou o deputado estadual Pedro Tavares (PMDB) ao ver a imensidão de pessoas, a caminhada passou em frente ao Comitê do PT, do prefeito Gidu candidato à reeleição. Os militantes petistas e aliados que ali estavam reunidos, saíram à porta e ficaram pasmos diante da imensa multidão que superlotou a Av. 2 de Fevereiro até a Praça Ruy Barbosa. Inclusive Dona Maria Amélia Passos Carneiro, que os eleitores da caminhada apontaram comentando, “é a mãe de Gidu, veja como ela está triste”. Com muita paz e respeito, a caminhada das mulheres passou cantando e festejando, sem ninguém expressar nenhuma manifestação contra o comitê dos adversários. Uma verdadeira caminhada da mudança pela paz.

Coroné do povo

Na concentração do comitê, os homens candidatos pouco falaram, pois a voz foi das mulheres, as esposas, irmãs e parentes que deram o recado, com discursos inflamados e muito aplaudidos, pedindo voto para seus candidatos a vereador e a prefeito Dinho. Dona Socorro, a futura primeira dama, encerrou o evento pela voz das mulheres, sob os aplausos delirantes da multidão. Todos aclamavam Dinho, com o apelido de “Coroné”. “Nós queremos o Coroné Dinho”, é ele que vai tirar Boa Vista do atraso”. O apelido “Coroné”, surgiu de um “bulling” proferido pelo prefeito Gidu, para tentar desmerecer a imagem séria e decisiva de Dinho. O povo adotou a pedida, transformando-se como refrão de solidariedade ao líder do PSDB, que volta agora com muito mais força para vencer as eleições no dia 2 de outubro.