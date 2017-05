CAMINHADA ALERTOU CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELAS RUAS DE IBIQUERA

Uma expressiva multidão envolvendo a participação de pais, mães, secretários municipais, professores e muitos estudantes da rede escolar, fez uma movimentada Caminhada de Conscientização contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, na cidade de Ibiquera, pela manhã da quinta-feira, 18. Organizada pelas secretarias de Assistência Social e Educação, a caminhada marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Acompanhando a caminhada o prefeito Ivan Claudio Almeida (PMDB) afirmou que a educação deve estar voltada para a conscientização das famílias nos cuidados com os seus filhos, “para evitar que os atos perniciosos contra as crianças e os jovens, aconteçam envolvendo as pessoas estranhas, ou até mesmo as mais próximas”.

A participação dos membros do Conselho Tutelar de defesa da Criança e do Adolescente, fortaleceu a caminhada de conscientização, registrando as presenças dos conselheiros Welinton Xuquinha, Aldair, Estácio, Maria e Eduardo. As secretarias Geisa (assistência social) Elisangela (educação) Denise Mary (saúde) e a psicóloga Rosane.

Os diretores escolares e coordenadores de educação participaram diretamente do evento, motivando a presença do alunado, muitos pais e mães.