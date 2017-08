Bye Bye São Pedro de João Amaro foi sucesso de público e shows.

Uma grande multidão estimada em mais de 10 mil pessoas circularam pelo circuito do fórro da Festa de São Pedro, montada pela Prefeitura Municipal de Iaçu no Distrito de João Amaro, nos dias 8 e 9. A população vibrou com os shows musicais do autentico forró pé de serra, com os astros da musica como, Guido Freitas, Kiko Salli e a banda Forró Zanzibar, na primeira noite do sábado. No domingo, o forró rolou solto no circuito, com os espetáculos musicais de Edson Silva e as bandas Pegada 10, Gavião Dourado, Menina Faceira e Tripolar.

Arrastão dos Candangues

Na tarde do domingo o povão e os blocos de camisa seguiram atrás do trio elétrico formando o animado Arrastão dos Candangues, que agitou as ruas do distrito com a rapaziada e muita moça bonita, dançando e correndo animados pela banda Real Fantasia.

Ao shows do cantor Edson Silva e da Banda Menina Faceira, foram destaques na programação, que este ano contou com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – SECULT, que patrocinou a Banda Menina Faciera.