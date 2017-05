Boa Vista do Tupim realiza grande cavalgada neste domingo

A cidade tupinense encontra-se animada com as centenas de vaqueiros que estarão desfilando pelas ruas e avenidas com seus aboios, cantorias e desfiles.

O domingo 21, será de festa na cidade de Boa Vista do Tupim, com a população toda envolvida na 1ª Grande Cavalgada em Homenagem aos Vaqueiros, organizada pela Prefeitura. Conforme os organizadores, a cavalgada surgiu em substituição da Festa dos Vaqueiros, que foi evitada pelos altos gastos. “O município encontra-se sob o regime do Decreto de Situação de Emergência por conta da seca, sendo orientado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), a evitar a realização de festas de alto custo”, informa o porta voz da prefeitura Igor Rafael.

A animação da festa ficará por conta das atrações musicais como, o cantor Alex Ouro, Gordo do Acordeon e Leo da Vaquejada. As inscrições dos vaqueiros e cavaleiros é gratuita e todos poderão concorrer aos prêmios que somam R$3.500 reais. Sendo R$2.000,00 para o primeiro lugar, R$1.000,00 para o segundo e R$500,00 para o terceiro vaqueiro colocado.

Vaqueiros e aboios

Logo cedo a cidade estará tomada pelos vaqueiros e cavaleiros que chegam na cidade desde este sábado. Grupos de peões de boiadeiros estão chegando de varias regiões para acompanhar a programação que terá os seguintes eventos: 8h00 haverá concentração no Parque de Exposição da Fazenda Fortaleza, seguindo o vaqueiros em cavalgada até a cidade, onde será celebrado culto ecumênico as 9h00. Depois segue o Desfile dos Vaqueiros de volta a Fazenda Fortaleza, com parada no Açude Riacho dos Poços, às 11h00, de onde todos seguem para o almoço com a vaqueirama no Parque de Exposição Antônio Rafael. Pela tarde, às 15h00, realiza-se a disputada Corrida da Argolinha.

A comissão organizadora nomeada pelo prefeito Dinho Campos (PSDB) conta com a participação de Wigo Pinheiro, Suna, Miraldino, Legal, Gogó, Renildo do Jatobá, Renato de Helena, Gil da Petrópolis e Galego da Fortaleza. Eles prometem muita organização e a presença de muita moça tupinense bonita, para deixar vaqueiro apaixonado.