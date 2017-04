Boa Vista do Tupim: Pintados com óleo motor, jovens formam um inusitado bloco de Carnaval

Um bloco carnavalesco diferente e pouco usual, reconhecido como a mais original manifestação das folias momescas da Bahia, acontece em Boa Vista do Tupim, onde dezenas de jovens seminus pintam-se com óleo queimado e saem em bloco pelas ruas da cidade, em grande animação. Essa maneira exótica de brincar o Carnaval vem se repetindo há muitos anos e desfilou neste ano, no Carnaval dos Que Ficam, nos dias 27 e 28, organizado pela diretoria municipal de cultura.

Denominado Os Cãos,

ou Cortejo do Cão, o bloco dos pintados de óleo queimado envolvem muitas garotas que também se pintam e se engajam na folia com a rapaziada. Um carro de som motiva o desfile do bloco com muita sonorização.

Lambuzados, os foliões do Bloco Os Cãos são admirados pela irreverencia, a aparência e a forma exótica de brincar o Carnaval.

Atrações

A mocidade foi às ruas e fez a farra carnavalesca, desfilando também nos outros blocos de camisas, lotando a praça Ruy Barbosa onde os foliões dançaram e brincaram ao som dos shows animados pelo cantor Alex Ouro e o Grupo Folias e Frevos que veio de Itaberaba, para animar o ritmo tradicional do carnaval.