Boa Vista do Tupim comemora 55 anos com muitas festividades no dia 19

O município de Boa Vista do Tupim estará comemorando idade nova na próxima quinta-feira, 19, quando estará completando 55 anos de emancipação politico administrativa. Para marcar a data, o Governo da Reconstrução está preparando uma intensa programação que vai envolver a população numa série de eventos culturais e esportivos, atraindo a juventude em gincanas, maratona de atletas, mostra musical, amistoso de futebol, oficina de musica e animada Feira de Saúde e desfile cívico das escolas municipais.

A programação reservou um momento especial para a musica erudita, tendo como convidado o conceituado cantor, compositor, flautista, baiano, soteropolitano, Rodrigo Sestrem, que apresentará solos em flauta para os ouvidos atentos da população que gosta da boa música refinada.

Programação do aniversário da cidade

O prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), convida os seus conterrâneos para participar da festa da cidade, sugerindo: “Confira os detalhes da programação e traga sua família para conviver este dia de civismo e muita alegria para nosso povo tupinense”, convida o prefeito. A maioria dos eventos acontecerão abertos nas Praça Ruy Barbosa. Veja os horários de todos os eventos:

5:30 Maratona Diretoria de Esportes

8:00 abertura oficial com participação da Filarmônica Amantes da Lyra da cidade de Andaraí.

9:00 Inicio Feira de Saúde e Cidadania promovida pelas secretarias de saúde, SECMS de assistência social, SECMAS.

9:30 Desfile Cívico das escolas da rede municipal, retratando a história, cultura, saúde, economia, agricultura, organizado pela secretaria de educação, SECME

9:30 Torneio de futsal com crianças do CRAS na Quadra João Ribeiro

14:00 Gincana de Bairros promovida pela Diretoria de Cultura

15:00 Amistoso de Futebol no Campo 13 De Maio

Exposição de fotografias

Oficina de Música e Flauta de Pífano

18:0O Entrega de prêmios e apresentação da Sala de Leitura com a pró Jaque. Mostra de vídeos: com o tema “BVT 55, construindo a nossa história” no Coreto do disco voador, no centro da praça, sob a Coordenação Biblioteca Monteiro Lobato e SECAG.

20:00 Apresentação Musical com voz e violão do violeiro Zé Gomes, e os esperados solos de flauta, com o flautista Rodrigo Sestrem, que virá da capital atendendo convite especial da 1ª Dama Maria do Socorro Campos.