Baianos há muitos anos em São Paulo, querem encontrar irmãos em Boa Vista do Tupim

Seu Osvaldo Raimundo de Souza, baiano natural de Boa Vista do Tupim, residente há mais de 50 anos no Estado de São Paulo, quer reencontrar seu irmão Dionizio Raimundo de Souza e a irmã Maria Raimunda Gameleira, que são moradores do município de Boa Vista do Tupim.

O fato chegou ao conhecimento da redação de O Paraguaçu, através a filha do ancião, Alessandra, que informou ser a família residente na cidade de Campinas, em São Paulo. Com ela moram seu pai Osvaldo, a tia Edite de Souza Ribeiro, além do irmão caçula dos dois.

O primeiro contato buscando informações junto ao editor, jornalista Salvador Roger de Souza, foi realizado através mensagem no Facebook, pela jovem Aline, filha de Alessandra.

Conforme Alessandra em contato via WhatsApp da redação, o nome do pai do ancião é Marcelino Raimundo de Souza e a mãe Dona Vitalina Salustrina da Silva, todos de Boa Vista do Tupim.

Pede-se a quem conhecer os parentes citados, entrar em contato com nossa redação via WhatsApp: 75.99141-9009.