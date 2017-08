BAHIA É O 3º ESTADO COM MAIS HOMICÍDIOS EM 2017, MAS ÍNDICE É MENOR QUE EM 2016

A Bahia foi o 3o estado com mais homicídios registrados no 1o trimestre de 2017, mas foi o único entre os três a apresentar uma queda de 2,4% em relação ao ano passado. O Estado com mais homicídios no país é Pernambuco, com 3,3 mil, seguido do Rio de Janeiro, com 2,9 mil e da Bahia, com 2,7 mil homicídios, mas a posição da Bahia pode piorar, pois os dados disponíveis vão até maio, enquanto os demais vão até junho.

Os dados são das próprias secretarias de segurança dos Estados e foram sistematizados e divulgados pelo jornal Estado de São Paulo. A Bahia registra quase 10% dos homicídios do país, e 18 homicídios por dia.

O Brasil ultrapassou a marca dos 28 mil assassinatos cometidos neste ano. Os homicídios na Bahia estão ligados ao tráfico de drogas e tem a maior parte das vítimas jovens negros pobres da periferia executados com armas de fogo.

Mas a situação na Bahia é melhor do que nos demais estados do Nordeste, como Pernambuco, onde houve aumento de 37,8% nos homicídios e no Ceará com incremento de 31,9%.