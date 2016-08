Bahia cobrará por uso de água dos rios dentro de um ano, afirma coluna

A Bahia passará a cobrar pelo uso massivo das águas extraídas das bacias do Oeste, Recôncavo do Norte e Paraguaçu. De acordo com a coluna Tempo Presente, do A Tarde, a informação é do secretário de Meio Ambiente, Eugênio Spengler. A cobrança deve começar dentro de um ano e, a partir dela, os projetos de irrigação, de indústrias e afins vão ter que pagar pelo consumo. Apesar de só começar agora, a lei é federal e já vale há mais de 15 anos. Os critérios e valores da cobrança ainda serão discutidos, mas a pretensão da pasta é arrecadar, por ano, cerca de R$ 50 milhões. O dinheiro deve ser revestido para ações ambientais, como recuperação das bacias hidrográficas do estado.