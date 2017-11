AVISO DE ALIENAÇÃO – LEILÃO nº. 001/2017 Boa Vista do Tupim – BA,

AVISO DE ALIENAÇÃO – LEILÃO nº. 001/2017 AVISO DE ALIENAÇÃO – LEILÃO nº. 001/2017 A Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim – BA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, que em Ato Público será realizada licitação na modalidade de LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL, do tipo MAIOR OFERTA POR LOTE, para a alienação de 28 (vinte e oito) bens móveis inservíveis ao município, de propriedade desta Prefeitura, no estado de uso e conservação em que se encontram, asaber: LOTES: 01 – MOTO HONDA CG ANO 2006, CHASSI 9C2KCO8307R002059; 02 – MOTO HONDA XLR ANO2002, CHASSI 9C2JD17102RO18734; 03 – MOTO HONDA/NXR125 BROS KS 2005/2005 (VERMELHA), PLACAJQR-9351, CHASSI 9C2JD20105R020216; 04 – MOTO HONDA/CG 125 TITAN 1999/2000 (AZUL), PLACA JLI-2602,CHASSI 9C2JC2500YR079559; 05 – MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS 2001/2002 (PRATA), PLACA JMO-0841,CHASSI 9C2JC30102R110520; 06 – MOTO HONDA/NXR150 BROS ES 2007/2008 (VERMELHA), PLACA JQW-0611, CHASSI 9C2KD03308R008150; 07 – MOTO HONDA/CG 150 JOB 2006/2006 (VERMELHA), PLACA JMZ-8281,CHASSI 9C2KC08306R805453; 08 – MOTO HONDA/CG 125 TITAN KSE 2002/2002 (VERMELHA), PLACAJMO0891, CHASSI 9C2JC30212R503086; 09 – MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES (PRETA), PLACA NTE-6092,CHASSI 9C2KD04209R044659; 10 – RETROESCAVADEIRA MODELO: 580H (AMARELA), CHASSI JHF0003982; 11- MOTONIVELADORA (AMARELA), CHASSI 64U2661; 12 – MASSEY-FERGUSON MODELO 265 (VERMELHA),CHASSI 265026958; 13 – MARCO POLO/VOLARE LOTAÇÃO 2000/2001 (AMARELA), PLACA JMO-0803, CHASSI93PB02A2M1C003601; 14 – FORD/11000 1990/1990 (AZUL), PLACA JMO-3241, CHASSI 9BFWF11M6LDB42133;15 – FORD/11000 1989/1989 (PRATA), PLACA JLI-9744, CHASSI 9BFNXXLM3KDB10179; 16 – IMP/IVEC OFIAT DT3510VB1 1999/1999 (BRANCA), PLACA JLI-7271, CHASSI ZCFC35701X5236899; 17 – IVEC OFIAT/DAILY3510VAN1 2000/2001 (BRANCA), PLACA JMO-0845, CHASSI 93ZC3570118300968; 18 – FIAT/FIORINO IE 2005/2006(BRANCA), PLACA JQR-9533, CHASSI 9BD25542568763224; 19 – FIAT/FIORINO IE 2005/2006 (BRANCA), PLACAJQR-9499, CHASSI 9BD25542568766128; 20 – FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA 2011/2011 (BRANCA) sinistrado,PLACA NZH-2053, CHASSI 9BD255429B8911743; 21 – FIAT/STRADA FIRE FLEX 2008/2008 (BRANCA), PLACAJRD-8014, CHASSI 9BD27803A87051007; 22 – FIAT/STRADA MARIMAR AMB 2014/2015 (BRANCA), PLACA OZK-3092, CHASSI 9BD578141F7828884; 23 – FORD RANGER XL 13F 2004/2005 (BRANCA), PLACA JPZ-5127,CHASSI 8AFER13F85J399154; 24 – FORD/COURIER RONTAN AMB2002/2002 (BRANCA), PLACA JMO-0871,CHASSI 9BFNSZPPA28003008; 25 – FIAT/UNO WAY 1.0 2011/2012 (BRANCA), PLACA NYT-1514, CHASSI9BD195162C0133741; 26 – FIAT/UNO WAY 1.0 2011/2012 (BRANCA), PLACA NYS-7153, CHASSI9BD195162C0137508; 27 – SUCATA FERROSA; 28 – TRATOR NEWHOLLAND. A data da Sessão Pública do Leilão será no dia 25/11/2017, às 10:00 hs, na Secretaria Municipal de Transportes, localizada à Praça da Bandeira, s/nº.Centro, Boa Vista do Tupim-BA, CEP: 46.850-000, e será conduzida pelo Leiloeiro Oficial, Sr. EDILSON LOPESROCHA, JUCEB nº. 005240/96. Período de visitação: 20 a 25 de novembro de 2017, em horário comercial.Condições de pagamento: à vista acrescido da Comissão do Leiloeiro. Edital poderá ser obtido mediante solicitação através do e-mail: licitacaopmbvt@gmail.com e o mesmo encontra-se publicado no Diário Oficial do Município no sitewww.boavistadotupim.ba.gov.br e afixado no mural de avisos da Prefeitura Municipal. Outras informações pelo telefone (075) 3326-2211 ou na sede da Prefeitura localizada na Praça Rui Barbosa, 252, Centro – Boa Vista do Tupim – Bahia. Ivan Bezerra Fachinetti- Presidente da CPL