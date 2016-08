Autoridades do Estado participam de reunião com consorciados em Andaraí

Além dos prefeitos integrantes do Consórcio, estiveram presentes na reunião a senadora Lídice da Mata, o líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, Deputado Zé Neto, o Conselheiro substituto do TCM, Ronaldo Nascimento, Paulo Sérgio Oliveira, Inspetor da 12ª IRCE –Itaberaba, e Marcelo Dourado 11ª IRCE- Irecê.

Durante a reunião, os prefeitos levaram ao conhecimento da senadora Lídice da Mata o péssimo serviço que vem sendo prestado nos municípios pelas operadoras de telefonia móvel e fixa. Lídice informou que já vem cuidando do assunto e que pode agendar uma reunião com o diretor da Anatel para que o tema seja melhor discutido e principalmente, resolvido.

Os representantes da Barriguda e da CAA, empresas responsáveis pela execução do convênio MDS, apresentaram o trabalho que vem sendo realizado e responderam às questões de atraso feitas pelos prefeitos, afirmando que até o dia 30 de dezembro, o cronograma feito para planejamento das ações, será totalmente cumprido.

Temas como a Universidade da Chapada e a vinda de um Hospital para a região foram amplamente discutidos, já ficando marcado para a próxima reunião, a vinda de autoridades para discutir o problema dos municípios que são pactuados com Itaberaba e Seabra, para tentarem uma melhora no atendimento dos pacientes que são enviados e um maior repasse de verbas para esse fim.

A próxima reunião está agendada para o dia 12 de dezembro, na nova sede do Consórcio, e discutirá, além da saúde, o Parque Nacional da Chapada Diamantina, o plano de saneamento básico, e o problema com as operadoras de telefonia.