Atrações regionais marcarão os festejos juninos no Arraiá do Aconchego em Milagres

Várias bandas e cantores do ritmo nordestino que alcançaram sucesso regional na Bahia estarão presentes no circuito do forró no Arraiá do Aconchego, na cidade de Milagres, fazendo a festa rolar até nas madrugadas. Dentre as atrações que estarão se revezando no palco do dia 23, estão o cantor Edy Barbicha e as bandas Portal da Bahia, Tripolar e Edinaldo Forrozeiro.

No dia 24 haverá o arrastão dos foliões juninos com Jegue Trio Elétrico, que circulará na avenida animado pela Banda Megaxote. Nesta noitada estarão rolando no palco animando o circuito do forró, as bandas Amantes da Lua, Karrascos do Forró, além dos cantores Mário Alves e Bruno Lima.

No domingo 25, a programação montada pela Prefeitura contará com a participação do Bloco As Milagrosas, que fará o maior agito no forró, com os homens vestidos de mulher traquinando e agitando as muquiranas, animados com a participação especial do cantor Fabinho, considerado o Rei da Balada. Depois, segue a festança junina noite adentro, com a Banda Leona Forrozeira, Julio Cézar Sanfoneiro e a Banda Parea dos Vaqueiros.

Nas noites de 21 e 22, que antecedem o circuito do forró, a cidade estará participando da tradicional Feira Chique, na Quadra do Colégio ACM, animada pela dupla Bruno e Carlos que farão musical com teclado e voz.