Atrações regionais animarão os festejos juninos por quatro dias em Ibiquera

A Prefeitura de Ibiquera divulgou através lançamento de banner nas redes sociais, a grade musical da Festa de São João, com um intenso programa onde predominam os shows com músicos de sucesso regional. Na programação que prevê desfile de quadrilhas e shows da musica nordestina na Praça São José, os destaques ficam com as bandas Chapéu de Couro, Sala de Reboco, Zumbelê, Três Parentes, Donos da Farra e o forrozeiro Edy Xote e Banda.

Quatro dias de forró

A programação do São João ibiquerense vai começar no próximo dia 17, no Assentamento Munduri, onde a Banda Chapéu de Couro e os forrozeiros e sanfoneiros da região faram a festa de abertura.

Mas é na quinta feira, 22, que a cidade entra no ritmo dos festejos com a apresentação das quadrilhas e casamento da roça, da rede escolar, a partir das 16h00. É quando acontecerão as danças da Saia, do Mamulengo e do Fogaréu. O Grupo cultural NUCA desfilará com a quadrilha, tendo a participação do grupo de Dança e Teatro de Andaraí.

Na sexta-feira, 23, os forrozeiros animarão a Quadrilha Esperança, sendo o circuito do forró animado pelos shows das bandas Sala de Reboco, Três Parentes e Os Donos da Fara.

No sábado, 24, a folia agita a praça com o desfile da Quadrilha Furdunço de Itaberaba, com os shows das bandas Sala de Reboco, Edy Xote e a Banda Zumbelê, que vai tocar até o dia amanhecer.