Ato de diplomação de Dinho Campos gera nova expectativa para Boa Vista do Tupim

Em solenidade promovida pela Justiça Eleitoral, na quarta-feira, 15/12, no Salão do Júri do Fórum Hélio Lanza de Itaberaba, foram diplomados o prefeito Helder Lopes Campos Dinho, o vice-prefeito Léo Satélite, os nove vereadores e mais três suplentes, todos eleitos do município de Boa Vista do Tupim. O ato contou com a presença de muitas lideranças locais, futuros secretários municipais e convidados que aplaudiram com entusiasmo, quando os líderes políticos foram diplomados pela juíza Renata Furtado Foligno, titular da 42ª Zona Eleitoral em companhia do promotor público eleitoral, Thyego de Oliveira Mattos.

Dentre os vereadores diplomados destacam-se na bancada da situação o veterano Savinho (PSDB) que foi reeleito com 1.051 votos; seguido por Sérgio do Zuca (PSDB) 689; Cal (PP) 573; Lê (PP) 439; Derneval Almeida Santana (PSDB) 416; Nininha (PSB) 385; e o ex-vereador TAL (PDT) que voltou ao plenário da Câmara com 331 votos.

Também foram diplomados e integram a bancada da oposição, os vereadores Neto do MST (PT) 659; Caboré do Zuca (PSD) 554; Tacio (PT) 439; e Olavo (PC do B) 428.

Novas possibilidades

O prefeito Dinho Campos já está articulando sua equipe de governo nesta fase em que transcorre a transição administrativa e para compor a comissão indicou: David Ribeiro, Terezinha Silva, Renê Brito, Ivan Fachinetti e Roberta Oliveira. Pela prefeitura a comissão está composta por Ilson Azevedo, Gabriel Mendes, Gilmara Trabuco, Mario Freitas, Maiza Trabuco e Mabel Silva.

Várias articulações vêm sendo realizadas pelo prefeito Dinho Campos, com vista a uma administração inovadora e benéfica para o município. Na semana passada, acompanhado por vereadores, manteve encontro com o superintendente da Caixa Econômica Federal identificando os principais programas que poderão ser úteis para a população. Anteriormente, Dinho assinou o termo de apoio ao programa Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq.

Maratona rural

Confirmando a realização de uma administração participativa, o prefeito Dinho Campos tem dedicado as últimas semanas a visitar assentamentos, distritos e povoados por todo o interior do município, realizando verdadeiras audiências públicas e debate com os moradores, colhendo propostas e sugestões para o planejamento da futura administração. A presença do novo prefeito tem elevado a autoestima da população, como ocorreu esta semana em visita ao Pé do Morro, Canabrava e Terra Boa, gerando expectativa positiva e muita confiança para a administração a partir de janeiro de 2017.