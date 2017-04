As caretas e o futebol de saia animaram a abertura do Carnaval de Ibiquera

Na abertura do Carnaval de Ibiquera, na segunda-feira, 27, muitas caretas populares nas ruas atraíram as atenções da população, que se divertiu com as brincadeiras e até chamaram a atenção do prefeito Ivan Almeida, que posou ao lado dos grupos encaretados. O primeiro Baba de Saia foi outra atração nesta tarde, quando as seleções de Ibiquera enfrentou a do Distrito de Ubiraitá (Andaraí), que ganhou a rodada na disputa de pênaltis.

As caretas desfilaram animadas e à noite aconteceu o baile a fantasia no Clube Cultural, onde todas as idades se divertiram a valer ao som do cavaquinho de Didi Mascarenhas e seu grupo de frevos e marchinhas.

Ubiraitá ganhou por pênaltis

O povo lotou em volta do campo de futebol para assistir ao jogo mais hilariante da temporada. Os atletas vestindo saias disputaram a bola intensamente, e nem mesmo balançando as saias conseguiram fazer gol. O baba encerrou sem nenhuma equipe fazer um só gol. Na decisão por pênalts venceu a Equipe Ubiraitá, tendo o capitão recebido o troféu das mãos do prefeito Ivan Almeida.

As equipes jogaram com os seguintes atletas: Ibiquera – goleiro Binho, João Antonio, Elizeu, Vardo, Jusier, Nen, Juninho, Bolasete, Treiteiro, Tafarel, Pierre, Lucatone, Palanque, Paulão, Lucas e Marcelo; Ubiraitá – goleiro Nelmar, Getúlio, Almério, Alexsinaldo, David, Ianildo, Kiel Blant, Zé Transportes, Afrânio, Junior, Edson, Stênio, Antoniel, Carlão, Godenço e Alex.

A seleção de Ubiraitá recebeu do prefeito Ivan, o troféu de campeão do Baba de Saia.