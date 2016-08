Artistas de Seabra e Lençóis são os vencedores do II Festival de Talentos de Palmeiras

Realizado nos dias 7 e 8 de junho, em plena novena dos Festejos de Santo Antônio, o II Festival de Talentos da histórica cidade de Palmeiras, localizado nas Lavras Diamantinas da Bahia, teve como vencedores a cantora Isa Noronha, de Seabra, que arrebatou troféu e prêmio de R$600 Reais, na categoria música; e o Grupo de Dança Destino, da vizinha Lençóis, que também levou o prêmio de R$600,00 e troféu, pela categoria dança, sob os aplausos da multidão que superlotou a pracinha de Santo Antônio.

Organizado pelo promotor de eventos e estudante de jornalismo da Uneb, o popular Branquinho, o festival promoveu as artes da musica e da dança nas noites de sábado e domingo, tendo contado com o apoio do comércio local e da Prefeitura Municipal que apoiou com instalação e palco e equipamentos de som e iluminação. Foram distribuídos troféus e R$2.0 mil reais em prêmios, atraindo a participação de dezenas de cantores, músicos, instrumentistas e bailarinos de diversas regiões da Bahia.

GANHADORES DO II FESTIVAL DE TALENTOS 2016 – CATEGORIA: MÚSICA

1° LUGAR – ISA NORONHA (Seabra-BA) R$600,00 + troféu; 2° LUGAR – RIAN ABADE ( Ibititá-BA) R$300,00 + troféu; 3° LUGAR – RIAN ABADE ( Ibititá-BA) R$100,00 + troféu.

GANHADORES DO II FESTIVAL DE TALENTOS 2016 – CATEGORIA: DANÇA

1° Lugar – Grupo de dança Destino / Lençóis/Ba – R$600,00 + troféu; 2° Lugar- Grupo de dança Força Jovem / Vale do Capão – Palmeiras/BA – R$300,00 + troféu; 3° Lugar – Grupo de dança New Era / Lençóis/Ba – R$100,00 + troféu. Realização de Branquinho Produções Eventos e Publicidades.