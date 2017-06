Arraiá do Renascer resgata os festejos juninos de Milagres com muitas atrações

Após quase 13 anos sem a promoção dos festejos juninos na cidade, que se limitava às comemorações em casa ou nas suas ruas, a população de Milagres vem vibrando, se divertindo e dançando muito forró, com as festividades montadas pela Prefeitura, que vem promovendo o emocionante resgate da Festa de São João. Shows e vila cenográfica foram atrações à parte, com o povo dançando ao som das as bandas Portal da Bahia, Tripolar, Edinaldo Forrozeiro e o cantor Edy Barbicha que abriu ontem, 22, a forrobança. O evento conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Bahiatursa e a secretaria estadual de cultura.

“Estou muito feliz com a volta do São João da minha cidade”, disse dona Tereza quando deu um abraço no prefeito Cézar Rotondano Machado, muito conhecido por Cézar de Adério (PP), que também só deixou o circuito da festa quando o dia de hoje raiou.

Renascer Milagres

Ontem à noite, quando a multidão conheceu as instalações da cenográfica Vila Renascer, muitos se emocionaram com a originalidade do circuito do forró. Lá estava a pracinha com os lampiões, os casebres da roça formando uma rua até a Igrejinha, originalmente iluminada com o altar de São João, atraindo a visitação.

Entusiasmado com os aplausos dos amigos, visitantes e turistas, que aplaudiram a originalidade da festa do resgate junino, o prefeito Cézar de Adério afirmou: “Se o povo gostar da festa, o ano que vem vou fazer muito melhor”. Ele agradeceu os esforços que equipe que construiu a Vila Renascer, que simboliza a retirada de Milagres do atraso e do autoritarismo, resgatando a cultura, a transparência e a participação popular. “E com o carinho e amor ao povo milagrense que vamos fazer a renascer um novo município de Milagres”, disse Cezar abraçado pelo povão.

Espetáculos até domingo

A animação na Vila Renascer segue hoje e vai até do in go com muitas atrações: Sob a locução de Léo e a mixagem do experiente técnico de som Reginaldo Boddy, o palco apresentará os seguintes sucessos muscais: Jegue Trio Elétrico, que circulará hoje na avenida animado pela Banda Megaxote; seguindo a noite de hoje com as bandas Amantes da Lua, Karrascos do Forró, além dos cantores Mário Alves e Bruno Lima.

No domingo tem, no final da tarde, o desfile do Bloco As Milagrosas pelas noitada os shows com a Banda Leona Forrozeira, Julio Cézar Sanfoneiro e a Banda Parea dos Vaqueiros.