Arraiá do Idoso abriu os festejos juninos e animou a terceira idade em Boa Vista do Tupim

O animado Arraiá dos Idosos foi a grande motivação da abertura da Festa de São João, no Arraiá da Vila Tupim, na cidade de Boa Vista do Tupim, ontem, 22, quando centenas de idosos dançaram e se divertiram a valer, demonstrando alegria e muita autoestima. Organizado pela Secretaria de Assistência Social, com apoio da equipe do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, o evento contou com a presença de mais de 150 idosos, além de varias personalidades politicas como o prefeito Dinho Campos, o vice-prefeito Léo Satélite, secretários e vereadores.

Várias atividades foram retomadas pela atual gestão do Governo da Reconstrução, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que promove eventos e atividades diversas como passeios, palestras, dinâmicas motivacionais e orientações de saúde.

Em torno de 100 idosos são beneficiários dos programas sociais que desenvolve ações no povoado de Terra Boa e na cidade, com realização de oficinas e palestras.

O Forro dos Idosos contou com as ações articuladas da secretária Edinete Nascimento com apoio de Rubinho Mercês monitor de Programas, Indiana Gabriela Assistente Social, e vários outros colaboradores.

A grande noite de hoje23, no Arraiá da Vila Tupim, contará com o esperado show de Canindé e das bandas Pé de Lajedo, Timbaúba e Lua Cheia.