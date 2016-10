Após roubo de brinquedos, doações garantem festa de crianças em escola

O roubo de vários brinquedos, incluindo duas bicicletas, por pouco não acabou com a festa do Dia das Crianças na Escola Municipal Cora Coralina, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Criminosos invadiram o local e levaram os produtos obtidos pelo com o suor das próprias crianças. Porém, muitas pessoas se solidarizaram com a situação e resolveram doar novos presentes que serão dados para os estudantes.

A festa, que estava marcada para esta terça-feira (11), foi adiada e só ocorrerá no próximo dia 19. Nada, porém, que desanime os alunos. Afinal, antes, havia cerca de 400 brinquedos para os 600 alunos. Depois que as doações começaram a ocorrer, já foram arrecadados 1 mil peças.

Pessoas como a pesquisadora Valéria Athaídes se propuseram a ajudar. Junto com o marido, ela encheu o carro com os brinquedos que a filha não usa mais e os levou à escola. “A gente ficou realmente sensibilizado. Deus está tocando a gente para entregar esses brinquedos lá”, destacou.

Já a autônoma Adriana Demétrio também fez sua boa ação. Ela doou quatro bicicletas. “A violência que a gente vem sofrendo, não temos segurança. As crianças carentes trabalharam e lutaram para ter seus brinquedos e infelizmente foram roubados”, salienta.

As crianças haviam conseguidos os brinquedos através de um projeto da instituição. Elas juntaram lixo reciclável, que foi revendido pela escola. O dinheiro recebido foi usado para comprar os presentes.

Roubo

O roubo ocorreu na madrugada de segunda-feira (10). Câmeras de segurança registraram a ação dos dois criminosos (veja vídeo acima). Às 3h35, eles aparecem na biblioteca pegando uma televisão.

Em seguida, aparecem olhando para a câmera. Um deles acena enquanto o outro se abaixa para pegar ainda mais aparelhos na sala. Até mesmo comida que é usada para fazer a merenda foi levada.

A Polícia Civil afirmou que, apesar das gravações, ainda não conseguiu identificar os ladrões. Fonte: g1.globo.com