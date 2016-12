Após 16 anos no ar na Globo, ‘Programa do Jô’ chega ao fim com Ziraldo como convidado

Desde o anúncio da despedida do Programa do Jô, em fevereiro deste ano, Jô Soares rotineiramente avisa, antes de começar as entrevistas da noite, que aquela é a “última temporada do programa na Globo”. A fala do apresentador pode sugerir que o talk-show vai encerrar seu ciclo na emissora, mas terá continuidade em outra. No entanto, por enquanto, são só rumores. Chegou-se a especular que Jô voltaria ao SBT, onde seu late show teve início, ali como Jô Soares Onze e Meia, e foi ao ar entre 1988 e 1999. Jô Soares, entretanto, negou. Assim, o destino do programa ainda é uma incógnita.

O Programa do Jô chega ao fim nesta sexta-feira, 16, após 16 anos no ar na Globo, com a exibição da entrevista com o cartunista Ziraldo, que será gravada no mesmo dia. Ziraldo, aliás, é o que foi mais vezes entrevistado – hoje será sua 24ª vez.

No total, são 7.742 entrevistas feitas por Jô só na Globo – e 14.500 somando com as do SBT. Em 2017, essa mesma faixa de horário será ocupada, a partir de abril, pelo talk-show – ainda sem nome definido – de Pedro Bial, que deixou o comando do Big Brother Brasil para abraçar o novo projeto.

Nesta semana, passaram ainda pelo sofá de Jô nomes como Cláudia Abreu e Tatá Werneck. Mas, nesta última fase do programa, vale destacar a participação do Rei Roberto Carlos, amigo de longa data de Jô. A entrevista, que foi ao ar na sexta passada, 9, trouxe um Roberto mais à vontade para falar sobre sua vida, falar de si e um Jô mais leve, feliz. No final da conversa, Roberto e Jô se emocionaram quando o Rei cantou Amigo especialmente para o apresentador.

O Programa do Jô colecionou outras entrevistas memoráveis, como a do trio de amigas Hebe Camargo, Nair Bello e Lolita Rodrigues, logo na semana de estreia de Jô Soares na Globo, em 2000, marcando sua volta à antiga casa. Um encontro divertidíssimo – e histórico. À época, Jô levava para a Globo o modelo de late show consolidado no SBT, no já citado Jô Soares Onze e Meia.