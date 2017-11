Apelando para a preservação do Rio Paraguaçu, Ruy Rezende abriu exposição em Boa Vista do Tupim

Durante a abertura da exposição fotográfica “De Onde Vem a Água que Você Bebe!”, o fotógrafo baiano Rui Rezende, autor das imagens, disse durante palestra no Plenário da Câmara Municipal, que o Rio Paraguaçu está pedindo socorro e “corre graves riscos de morte, diante da devastação ambiental e o uso desordenado das suas águas e riquezas naturais”. O premiado fotógrafo baiano pediu a população que “dediquem mais amor ao Rio Paraguaçu” a maior manancial hídrico do Estado da Bahia, cujas margens estão assoreadas e totalmente desmatas pela ocupação humana. “O homem destruiu as áreas de preservação prementes (APPs) das margens do Rio Paraguaçu, cometendo um grave crime ambiental”, alertou Ruy Rezende.

Beleza ameaçada

Mais de quarenta imagens em pôsteres foram expostas e apreciadas pelos moradores e as autoridades locais, apresentando imagens de rara beleza ecológica, mas também revelando os crimes ambientais contra o rio, como fotos aéreas onde se constata a supressão da vegetação das margens do rio e seu assoreamento, assim como o uso do garimpo consentido em Andaraí, responsável pelo lançamento de bilhões de toneladas de areia que vem soterrando o leito do rio.

A exposição contou com apoio da Prefeitura Municipal e dos órgãos estaduais INEMA e SEMA, atraindo muitos apreciadores e grupos de estudantes das redes municipal e estadual de ensino. Na abertura estavam presentes o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) o vereador presidente Sálvio Bulcão (PSDB) e as bancadas de vereadores, que à noite realizaram sessão ordinária que foi acompanhada pelo fotógrafo Rezende.

Próximas cidades

A mostra fotográfica itinerante fica em BVT até o domingo 22, seguindo para o Centro Cultural Cônsuedes Benevides, em Nova Redenção, de 23 a 29 de outubro. Depois segue para a cidade de Ibicoara, de 30 de outubro a 5 de novembro, no Espaço Cultural e Centro de Atendimento ao Turista. Chegará em Marcionílio Souza, de 6 a 12 de novembro, no galpão localizado na praça Olegário Ferreira, e, em Itaetê, a exposição se instala de 13 a 19 de novembro, chegando a Andaraí, de 21 a 27 de novembro, na Escola Edgard Silva.

Participando do evento, o jornalista e ambientalista Salvador Roger do Paraguaçu, recebeu sinal verde do fotógrafo Rui Rezende, para que, através da ONG Fundação Paraguaçu, a exposição percorra outras cidade da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu, levando as mensagens da conscientização ambiental.