Aos 55 anos, Boa Vista do Tupim comemora a maioridade distribuindo mais de 800 títulos de terra

Uma bela festa cívica que encheu os olhos de alegria de todos os tupinenses, tanto da cidade quanto do campo, unia a cidadania numa série de eventos montados pela Prefeitura, nesta quarta-feira, 19, na Praça Ruy Barbosa e na Câmara de Vereadores. Durante todo o dia, centenas de agricultores familiares assentados participaram das comemorações, ao mesmo tempo em que recebiam de uma comissão técnica do INCRA, os títulos de terra das suas glebas nos assentamentos de reforma agrária.

Foram distribuídos mais de 800 títulos, numa cerimônia na Câmara Municipal, contando com a presença do prefeito Helder Lopes Campos Dinho, o diretor do INCRA, Paulo Alves, o vice-prefeito Léo Satélite, o presidente do Legislativo Sávio Bulcão e a bancada de vereadores.

Feira da saúde

Centenas de pessoas foram beneficiadas com os serviços prestados pela Feira de Saúde, montada pela Secretaria de Saúde em parceria com as demais secretarias municipais. Testes de glicemia, medição de pressão, orientações nos cuidados da saúde bucal, distribuição de preservativos, cortes de cabelo e tratamentos de beleza por esteticistas, foram alguns dos benefícios distribuídos gratuitamente durante a feira, sob diversos toldos montados na praça.

Uma unidade móvel de Saúde levou atendimento em exames médicos para muitos populares.

Múltiplas atividades culturais, esportivas e sociais foram realizadas envolvendo os jovens e pessoas de todas as idades.

Campeões do atletismo

Pela manhã, a corrida rústica com largada às 5h30 classificou os melhores atletas da cidade, destacando-se na categoria feminino a partir de 15 anos de idade, em 1º lugar Gena; em 2º Binha; 3º lugar Paixão e 4º a atleta Inha.

Na Categoria Masculino, de 15 a 40 anos, foram classificados em 1º lugar Copido; 2º lugar Naniquinho; 3º Tingo e em 4º lugar Vinícius. A partir de 40 anos foram classificados em 1º lugar Bina; em 2º Jorge e em 3º lugar Pantaleão. Conforme o diretor de esportes Marcio Alves de Almeida, todos os atletas classificados receberam medalhas e troféus, sendo auxiliado pelo assessor esportivo Jeam Marcos Lopes de Santana.