Ao findar o mandato ex-prefeito do PT instalou ar condicionado em salas abertas por comongós

Ao inspecionar as escolas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim, logo na primeira semana de atividade, o prefeito Helder Lopes Campos Dinho se deparou com um fato inusitado: a nova escola do povoado de Terra Boa está equipada com aparelhos de condicionado, instalados em salas abertas por comongós. Ao perceber a estranha engenharia montada pelo ex-prefeito Gidu Trabuco (PT), no final do seu mandato, o secretario Renê, da infraestrutura, que fazia a inspeção, caiu na gargalhada com sua equipe.

No afã de justificar a aplicação dos aparelhos de ar condicionado fornecidos pelo Ministério da Educação, através recursos do PDDE, o ex-prefeito instalou de qualquer jeito, mesmo sabendo que os aparelhos queimarão se usados em ambientes com circulação de ar livre.

“Esta é mais uma demonstração da forma irresponsável com o PT governou o nosso município”, comentou o prefeito Dinho Campos.