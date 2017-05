Anunciado R$1.5 milhão da SUDENE para reestruturação da ponte de João Amaro, no munícipio de Iaçu

A ponte do Distrito de João Amaro, sobre o Rio Paraguaçu, em Iaçu, ligando ao município de Boa Vista do Tupim, receberá este ano, investimentos na ordem de R$1.575.000,00, que já estão empenhados na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE. Esta boa nova foi anunciada ao meio-dia do domingo, 28, pelo deputado federal Artur Oliveira Maia (PPS) e o superintendente da SUDENE, Marcelo Marinho Neves, durante a recepção preparada pelo prefeito Adelson Souza Oliveira (PPS), em sua residência.

O evento contou também com a presença do deputado estadual Luiz Augusto (PP), além da bancada de vereadores, secretários municipais e as principais lideranças do município. “A recuperação desta ponte é um antigo sonho da população do nosso Distrito de João Amaro e toda nossa região, que precisa dessa travessia para o escoamento da produção no vale do Rio Paraguaçu”, confessou o prefeito Adelson, entusiasmado com a futura obra.

Visita de inspeção

Edificada pela coletividade no ano de 1997, a ponte surgiu da união dos moradores de Iaçu, especialmente a população do Distrito de João Amaro, cujos líderes comunitários iniciaram um movimento que contou com o apoio dos produtores da região, iniciando a construção em um grande mutirão, tornando transitável o vão de 150 metros da ponte.

Pela tarde as autoridades e lideranças foram levadas pelo prefeito Adelson Oliveira até a ponte sobre o Rio Paraguaçu, que os dois deputados conheceram pela primeira vez. O deputado Artur Maia ficou impressionado com a dimensão da obra realizada pelo esforço da coletividade iaçuense. “Essa é uma ponte muito importante e merece ser recondicionada e melhorada”, comentou.

Novos investimentos

Durante a visita o deputado federal Artur Maia destacou que o prefeito Adelson Oliveira “é um líder e prefeito extraordinário, um politico muito além do seu mandato”, referindo-se à recente vitória eleitoral em Iaçu, “quando derrotou os políticos sem palavra”. Revelando sua disposição ao trabalho a bem da administração de Adelson, o deputado anunciou que aprovou mais duas emendas ao Orçamento da União, sendo R$500 mil reais para construção de 77 banheiros e melhorias sanitárias, com os recursos já empenhados na Fundação Nacional de Saúde – FUNASA; além da construção da Vila Olímpica de Iaçu, através do Ministério dos Esportes, que já empenhou uma verba de R$1.210.000,00. “Com estas obras, estaremos iniciando uma nova etapa da reconstrução de Iaçu”, afirmou o prefeito Adelson Oliveira.

Bancada ampliada

Um fato politico chama a atenção da população iaçuense: quatro vereadores da bancada da oposição abandonaram os ex-prefeitos Nixon Duarte e Maurílio Macarrão, confirmando no evento do domingo, a adesão ao grupo liderado pelo prefeito Adelson Oliveira. Acompanhando a visita dos deputados e do superintendente da SUDENE, lá estavam unidos, os vereadores Magno Flor da Embasa (PP), Judival de João Amaro (PMDB), Van de Tonha de São João do Faustino (PCboB), além de Zenga de Lajedo Alto (PSC), que não pode comparecer. Todos confirmaram a decisão de apoiar a administração de Adelson. “Estamos decididos a ajudar o prefeito, para que Iaçu possa conquistar uma nova etapa de progresso para o bem estar do nosso povo”, disse o vereador Magno Flor.

A bancada da situação saltou de 4 para 8 vereadores, somando com Cézar (PSC), presidente do Legislativo, Neto da Cerâmica (PPS), Erinho (PPS) e Piriri (PPS). O povo comenta que com as adesões, “uma ducha fria foi derramada sobre o alarido da oposição”.