Antigos e novos membros da Família Abreu promoveu 1º Encontro durante o aniversário de Ibiquera

Mobilizados por jovens sobrinhas e netos, a maioria dos familiares dos Abreus, tradicional família ibiquerense, realizou seu 1º Encontro Familiar, durante as comemorações do 59º aniversário de emancipação politico administrativa da cidade. Além de almoço fraterno, os parentes curtiram a cavalo a 19ª Festa dos Vaqueiros promovida pela Prefeitura Municipal, acrescentando mais animação ao encontro fraternal.

A Família Abreu tem exercido papel importante no desenvolvimento da comunidade, tanto no campo econômico empreendendo pequenos negócios e criação de empregos, como no campo social e politico, ocupando papéis de destaque nos momentos de decisão do município.

Pioneiros da emancipação

Moradores e fazendeiros do município quando ainda era pequeno o povoado de Olho D’água do Cedro, seus antigos patriarcas liderados por Espiridião de Abreu, participaram ativamente da luta pela emancipação do município, conseguindo separa-lo do território de Itaberaba, assegurando a autonomia politica e administrativa. Neste contexto, a família exerceu funções importantes como o cargo de prefeito, quando foi eleito Miguel Gomes Abreu para o mandato de 1967 a 1971. O velho líder Miguel Abreu, também se consagrou como serventuário do Tribunal de Justiça da Bahia, na condição de Tabelião do Cartório dos Feitos criminais, por onde se aposentou e continua a desfrutar de muitas amizades na sua cidade natal e em Itaberaba.

Outra liderança de destaque na família foi Manoel Gomes de Abreu, que em 1977 a 1982, exerceu a função eleita de Vice-Prefeito, exercendo um mandato marcado por seu espírito de politico conciliador.

Destaques administrativos

Atualmente, a família Abreu continua contribuindo nas decisões e mudanças que se operam no município. Apoiaram desde os primeiros momentos a eleição do conterrâneo e atual prefeito Ivan Cláudio de Almeida, assegurando a vitória da Administração Nasce Uma Nova Ibiquera. Compondo a equipe administrativa, lá estão dois destacados Abreus: o cantor e compositor, Dão de Abreu (Esperidião de Abreu Neto), exercendo o cargo de Secretario de Cultura e Waldismá Abreu, ocupando o cargo de Diretor de Transportes, ambos operando ações importantes que contribuem para o bom desempenho da gestão da Prefeitura Municipal.