Alunado recebeu fardamento novo na rede municipal de ensino de Boa Vista do Tupim

Esta semana os alunos da rede municipal de ensino de Boa Vista do Tupim, foram agraciados com a doação do fardamento escolar, gerando satisfação para os pais e muitas alegrias para os estudantes. São mais de 4.000 alunos beneficiados, desde a creche, pré-escola e ensino fundamental de toda rede espalhada por 40 escolas.

Conforme a secretária de educação Vilma Arruda, a Prefeitura realizou investimentos de mais de R$50 mil, ao proporcionar a todos os alunos matriculados na rede municipal, o direito do uniforme escolar. “Esse esforço da prefeitura é válido, pois muitos pais não têm condições de em fornecer o uniforme para seus filhos, mas com o Programa da Farda Escolar todos são favorecidos indistintamente, fortalecendo a autoestima do aluno”, comentou a secretária.

Sábado letivo

Atendendo as exigências do calendário escolar, as escolas da rede municipal de ensino em todo o município, realizaram neste sábado, 8, o Projeto Sábado Letivo, envolvendo os alunos em várias atividades educacionais muito divertidas. Cada escola ao seu modo, realizaram programações variadas compostas pela abertura do Projeto Institucional de Leitura-PIL; sessão de cinema, filme sobre a Paixão de Cristo; atividades esportivas e apresentações diversas, inclusive teatro de bonecos e marionetes.