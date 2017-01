Além de incêndio misterioso de veículos, móveis escolares e docs, a Prefeitura de Utinga convive com a destruição da Garagem Municipal

Continua cheirando mal a fumaça deixada pelo ex-prefeito Alberto Muniz, derrotado nas eleições passadas no município de Utinga, na Chapada Diamantina. Fumaça do incêndio suspeito e criminoso que destruiu dezenas de veículos custodiados pela justiça e sob a guarda da Prefeitura, além da queima de centenas de carteiras e móveis escolares tombados, ocultando decerto, também, a queima de documentos administrativos sigilosos. A expressão latina “Fumus bonis iuris” muito interpretado pelos juristas como “”onde há fumaça há fogo”, traduz o nível de ardilosidade cometida pelo ex-gestor do município. Neste ambiente também foram destruídas e sucateadas as instalações da Garagem Municipal que funcionou com eficiência e economicidade nos serviços de manutenção e abastecimento da frota municipal durante os 8 anos anteriores.

Garagem municipal sucateada

Quem mais lamenta esta degradação dos equipamentos municipais é o atual prefeito Joyuson Santos Vieira (PSL), que edificou vários equipamentos importantes para agilizar a infraestrutura administrativa, inclusive a Garagem Municipal, cujo estado de abandono total foi constatado pela reportagem de O Paraguaçu.

Utilizando as antigas instalações de um Matadouro Municipal desativado, o prefeito Joyuson, no início da sua primeira administração, em 2005, adaptou ali a Garagem Municipal, equipada com sala administrativa, posto de lavagem, área de manutenção de veículos, estacionamento e um inédito Posto de Combustíveis, equipado com duas bombas para abastecimentos de gasolina e óleo diesel. Tudo isso foi abandonado, sucateado e destruído pelo ex-gestor derrotado Muniz.

As duas bombas de combustíveis foram praticamente desmontadas e quebradas, com o extravio ilegal de peças. Neste local o ex-prefeito deixou acontecer os incêndios criminosos dos veículos apreendidos nas operações policiais e custodiados pela Justiça, além dos móveis e equipamentos escolares queimados, que vem sendo investigado pela polícia civil.