Alcymar Monteiro, Adelmário Coelho e Tayrone Cigano vão agitar a Festa dos Vaqueiros de Milagres

Neste final de semana a maior badalação estará acontecendo em Milagres, quando o povão e milhares de turistas e visitantes, estarão curtindo grandes espetáculos musicais na programação da Festa dos Vaqueiros, a partir da próxima sexta-feira, 28, seguindo pelo sábado, 29 e encerrando no domingo 30, com muito forró. Atrações nacionais estarão desfilando no palco da festa, destacando-se nos três dias os sucessos do forró com Alcymar Monteiro e Adelmário Coelho, além do ritmo da sofrência nas vozes de Tayrone Cigano e Danniel Vieira. Tudo isso alternado com os shows das bandas Arreio de Ouro, Duas Medidas Sem Retoque e mais outras 11 atrações musicais, dentre duplas, bandas e cantores que fazem sucesso pela Bahia e o Nordeste afora.

Empolgado com a realização da primeira grande festa no inicio de sua gestão, o prefeito Cézar Rotondano Machado, o popular Cézar de Adério (PP), está convidando as famílias milagrenses e todo o povo da Bahia: “Conto com a presença de vocês que amam a boa musica, para brincar com muita paz, namorar e se divertir ao lado do nosso hospitaleiro povo de Milagres”, convida o prefeito Cezar de Adério.

Sucessos nacionais

Trazendo seu musical gravado no 99º DVD, o consagrado forrozeiro Alcymar Monteiro vai cantar sucessos recentes como, “Um Verdadeiro Forró” e o esquentado “São João da Bahia”, duas composições inéditas do próprio cantor, animarão a Festa dos Vaqueiros que vem sendo montada pelo Governo da Reconstrução de Milagres. A animação dos ritmos nordestinos da festa, vai contar também com outro forrozeiro consagrado, Adelmário Coelho, que entrará no palco com a cantoria triunfal de sucessos do seu mais novo disco, cuja canção principal é “Tempinho na Rede”, levando ao palco canções como “Lápis de cor” e a provocante “Não fale mal do meu país”. São músicas que representam um excelente momento na carreira do artista que já tem mais de 20 anos de cantoria.

Para os forrozeiros apaixonados o desabafo se dará ao som da sofrência de Tayrone Cigano e Daniel Vieira, além dos outros ritmos nos shows das bandas Arreio de Ouro, Duas Medidas Sem Retoque, 100 Parea, Arrocha Vaqueiro, Coração Sem Vergonha, Amantes da Lua e Parea dos Vaqueiros.

Os organizadores da festa prometem que a animação vai brilhar em todos os momentos, seja pelas manha, tarde e noite, tendo convidado atrações regionais como Fabinho o Rei da Balada, Bruno o Lima, Leona Forrozeira, Edy Barbicha, Bruno e Carlos, Dark Valle e Regi Souza.

Mega estrutura

A prefeitura já está adiantando a montagem de toda a estrutura de apoio para os grandes espetáculos, com as empresas de som trabalhando desde a segunda feira. Dois Grandes palcos estão sendo erguidos na Praça de Eventos, no centro da cidade, além da montagem de quase 100 toldos, em apoio aos barraqueiros e praça de alimentação.

Para garantir conforto e comodidade dos foliões locais e visitantes, estão sendo montados camarotes e instalados quase 50 banheiros químicos, em locais estratégicos que não alterem o clima dos festejos.

Outro cuidado é com a segurança de todos os participantes do evento. Para tanto o prefeito Cézar de Adério pediu reforço policial ao 11º Batalhão da Policia Militar de Itaberaba, que estará com grande efetivo PM para garantir a paz a tranquilidade da Festa dos Vaqueiros 2017.