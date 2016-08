Ainda sem ministério, Wagner será coordenador político do governo Dilma

O governador Jaques Wagner deixou a cerimônia de entrega de diplomas aos candidatos eleitos nas eleições de outubro, evento realizado no Centro de Convenções da Bahia, na tarde desta segunda-feira (15). O líder baiano, que deixa o comando do Estado no próximo dia 31 de dezembro aguardou as diplomações do seu afilhado, Rui Costa (PT) e do vice na chapa, João Leão (PP), além do senador eleito, Otto Alencar (PSD).

Segundo Wagner, ele teve que voltar para a governadoria porque “precisava fechar as contas certinhas para entregar ao próximo governador”. Antes, o governador conversou com a imprensa e informou que participará da coordenação politica do governo da presidente Dilma Rousseff e que irá despachar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

fonte: bocao news