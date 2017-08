Agricultura em Iaçu ganha novos incentivos ampliando a produtividade do agricultores familiares

Uma série de iniciativas, ações e programas vem sendo realizados pela Secretaria Municipal de Agricultura, fortalecendo os níveis de produção dos agricultores familiares no interior do município de Iaçu. Seguindo as determinações e planejamento discutidos e traçados com o prefeito Adelson Sousa de Oliveira (PPS), a secretária Zorilda Santos vem pondo em prática muitas atividades produtivas envolvendo os pequenos agricultores.

Dentre os programas postos em prática para beneficiar a produção e renda das famílias do campo, o Mutirão das DAPs, (Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ) já beneficiou mais de 100 agricultores familiares e algumas associações rurais, que há alguns anos não tinham acesso aos financiamentos do PRONAF.

Desde a semana passada a secretaria vem convidando os produtores para participarem do Programa do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (Cefir), que é um registro público eletrônico de âmbito estadual, sendo obrigatório para todos os produtores rurais, independente do tamanho da propriedade. A secretaria está oferecendo aos agricultores familiares o cadastro gratuito do CEFIR.

O programa Garantia Safra, assim como a oferta de sementes de qualidade para o plantio, foram adquiridas pela Prefeitura junto à CONAB, para assegurara a produção agrícola do município.

Para ampliar a oferta de alimentação animal, a secretaria colocou em prática o Programa da Palma Forrageira, incentivando a plantio por várias regiões do interior, beneficiando pequenos criadores.

Outra ação positiva tem sido a distribuição de milhares de alevinos para os pescadores artesanais que praticam a piscicultura em gaiolas no leito do Rio Paraguaçu. Com o incentivo da Prefeitura os pescadores estão auferindo melhores resultados na pesca.

Recentemente a secretaria promoveu a participação dos agricultores na 1ª Feira Territorial da Agricultura Familiar realizada nos dias 18 a 20, no Parque de Exposições de Itaberaba, gerando bons resultados para os participantes.