Agricultura de Boa Vista do Tupim será destaque em rede de televisão

O maior município em termos de território da Bacia do Paraguaçu, Boa Vista do Tupim, será destaque na Rede Bahia de Televisão, graças ao crescimento da sua agricultura familiar, que no atual gestão do Governo da Reconstrução ganhou destaque por sua produtividade. Nesta terça-feira, 15, uma equipe da TV Bahia sobrevoou o município e as margens do Rio Paraguaçu, realizando filmagens aéreas, além de entrevistar agricultores nos assentamentos de Crispim, Canabrava e Beira Rio, registrando as produções da agricultura familiar que estão mudando as condições de vida de muitas famílias, além de elevar o nível econômico do município.

Bahia Rural

A matéria desenvolvida pela repórter Georgina Maynart, sobre os avanços da agricultura tupinense, será apresentada na próxima edição do Programa Bahia Rural, que vai ar sempre aso domingos pela manhã, após a retransmissão da Santa Missa, pela TV Bahia.

Acompanhando a equipe de televisão, o fotógrafo baiano Rui Rezende visitou a cidade e percorreu o município de helicóptero, realizando levantamento aero fotográfico das margens do Rio Paraguaçu, além dos aglomerados agrícolas dos povoados do Baixio, Terra Boa e Iguape, assim como os assentamentos Beira Rio, Che Guevara, Canabrava, Flores e o Crispim. O documentário realizado pelo fotógrafo Rezende, será utilizado pela Prefeitura para embasar a elaboração dos projetos em apoio ao desenvolvimento rural integrado.

Rezende afirmou que boa parte do levantamento fotográfico realizado sobre o Rio Paraguaçu, será também utilizado em uma exposição que realizará em Salvador sob o tema: “De onde vem a água que você bebe”.