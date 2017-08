Agricultores familiares são capacitados na produção de hortas orgânicas em Boa Vista do Tupim

A agricultura orgânica, livre de agrotóxicos e defensivos agrícolas, é uma das metas da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim, para assegurar a produção de alimentos saudáveis e mais valorizados. Para alcançar este objetivo, através da Secretaria Municipal de Agricultura vem sendo realizado Cursos para técnicas de plantio e manejo de hortas orgânicas, junto aos assentamentos do Incra e comunidades rurais, envolvendo jovens e adultos das famílias agrícolas do município.

Na sexta-feira, 27, muitos produtores participaram pelo 3° dia, do curso produção de hortas orgânicas, envolvendo agricultores dos assentamentos do Crispim, Macambira e entorno da Barragem do Açude Riacho dos Poços, onde são cultivadas pequenas hortas irrigadas.

Para a realização do Programa de Incentivo da Agricultura Orgânica, o Governo da Reconstrução firmou parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boa Vista do Tupim, com a participação do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e a Escola Família Agrícola, que mantem a unidade de ensino na cidade sustentada pela municipalidade.