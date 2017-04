Agricultores familiares de Iaçu são orientados a vender para a Merenda Escolar do município

Novas ações de incentivo para a agricultura familiar vem animando os pequenos agricultores do município de Iaçu, situado na margem do Rio Paraguaçu, no Piemonte da Chapada Diamantina, atendendo o planejamento estabelecido pelo prefeito Adelson Souza de Oliveira (PSB). A equipe técnica da Secretaria da Municipal da Agricultura vem realizando reuniões itinerantes com as associações rurais e pequenos produtores, transmitindo orientações e procedimentos para que possam fornecer seus produtos agrícolas à Prefeitura para utilização no cardápio da Merenda Escolar. Acompanhando os encontros, a secretária Zorilda Souza, tem revelado seu entusiasmo pelas atividades da pasta que ora ocupa, empolgada com esses encontros com a gente humilde da zona rural. “Sou nativa do campo e sei que a agricultura é a sustentação da cidade. Esse setor vai crescer muito com os projetos que v em sendo implementados pelo nosso prefeito Adelson”, disse a popular secretária Zó.

Bahia Produtiva repassa R$500 mil

A secretária Zó informa que uma das primeiras medidas do prefeito Adelson foi garantir que a Associação dos Agricultores de Campos seja beneficiada com um convênio do Programa Bahia Produtiva, do governo da Bahia. Conforme Zó, a agricultora e presidenta Vania, estará recebendo na conta da associação, a primeira parcela do programa para ações de convivência com o semiárido, cisternas de produção, assistência técnica, entre outros benefícios.

Conforme a secretária Zó, o Bahia Produtiva funciona por edital, prevendo-se até o final desse ano a abertura de 8 editais, em valores que variam de R$ 10 mil a R$ 500 mil, para apoiar diversas atividades socioambientais, de cadeia produtiva, reserva de água, etc. Por conta do programa, 20 mulheres agricultoras estão sendo capacitas para o criatório de caprinos, cujas matrizes serão fornecidas pelo Bahia Produtiva.

Sementes da Conab

Vários encontros itinerantes rurais já aconteceram motivando as associações e seus dirigentes, tendo passado pelas comunidades de Cabras, com o presidente Ivaldo; Sete Casas com a presidenta Tatiana, assim como no Morro Branco e outras localidades.

Na semana passada a secretária Zó esteve na sede da CONAB Regional em Itaberaba, dando entrada na documentação para garantir a aquisição de sementes subsidiadas para serem distribuídas com os agricultores familiares.