Agricultor familiar alerta que se o Rio Utinga secar muitos vão morre de sede e fome

Trabalhador da agricultura familiar produzindo na margem do Rio Utinga, como meeiro, Elton Almeida da Silva, está preocupado com a situação crítica que afeta o volume de água, que corre cada vez menos ao longo do Rio Utinga. “Se continuar assim e não tiver nenhuma providencia, no ano que vem vamos passar sede e fome”. Mesmo que a água acabe, não vai morrer só de sede, não.

“Morreremos de fome também, por que essa é a fonte de renda que temos”, lamenta o pequeno agricultor ao lado da sua roça de milho, que já está sofrendo com a escassez de água.

Ele mostrou suas roças para a reportagem de O Paraguaçu, onde produz batata-doce, milho e pimentão, em três hectares, informando que que são molhados duas vezes por semana, no máximo três dias. “São culturas que consumem pouca água“, esclareceu Elton, causando pouco impacto sobre o manancial do rio.

Ele é meeiro com outro agricultor familiar Matheus de Vivaldo, que usa uma área da fazenda do pai, na margem do rio, abaixo de Wagner. Na sede da fazenda tem um reservatório com capacidade para 300 mil litros, que é abastecido à noite, permitindo a irrigação por gravidade durante o dia. Eles contam com a ajuda de três trabalhadores rurais e o apoio das esposas na limpeza e colheita das culturas.

Reduzir a banana

Falando por sua experiência de pequeno agricultor familiar, Elton Silva sugere que a solução para o problema da falta de água no Rio Utinga é simples: “A região da gente tem que diminuir o cultivo da banana e pensar em outra agricultura mais econômica com a água” ensina o pequeno agricultor com a sabedoria de quem usa do rio de forma sustentável. “Por que, se não diminuir o consumo de água, o rio não suporta a quantidade de banana da região”, adverte Elton.

Assim como Elton, centenas de agricultores familiares vem perdendo suas pequenas roças de feijão, milho, batata e tomate, que utilizam do consumo sustentável das águas do Rio Utinga. Todos estão amargando inúmeros prejuízos, como as famílias agrícolas situadas na região do Pega e São José, até a foz do Rio Santo Antônio, onde as águas utinguense não chegam mais.

Tem sido cada dia mais grave, a crise hídrica que afeta a perenidade do Rio Utinga, gerando imensos conflitos entre irrigantes do alto e baixo, somados a protestos da população que sofre com a falta dágua.

Rio seco

Na semana passada, antes do Carnaval, o Governo do Estado, através do INEMA, lacrou vários motores das irrigações dos bananais. Porém, por pressão dos irrigantes o governo voltou atrás e liberou a captação sobre o rio exaurido. Morrendo na metade do caminho, o Rio Utinga, mesmo perene, não consegue mais alimentar o Rio Paraguaçu.

Para o produtor de Nildenor, proprietário da Fazenda Santa Izabel, na margem baixa do rio Utinga na área de Lençóis, “as medidas não podem ser tomadas isoladas como estão fazendo”. Articulador do Movimento SOS Semi Árido, ele sugere suspender os canais da vazão lateral da barragem; soltar 90% da barragem do SARPA; e controlar o consumo das super bombas de irrigação.