ADESI promoverá em Iaçu o desfile cívico no Dia da Independência

A Associação de Desenvolvimento Esportivo de Iaçu (ADESI), promoverá junto a Prefeitura Municipal, na próxima quinta-feira, o desfile cívico de 7 de setembro pela cidade. O desfile começará às 15h:00, com atividade inicial de hasteamento da bandeira na praça XV de Novembro, ao lado da Secretaria de Saúde. Vão fazer parte do desfile as companhias de polícia militar especializada CIPPA, CIPE, RONDESP e representantes do 11° Batalhão, além dos atletas e crianças apoiadas pela associação. O desfile terá também a participação especial da FANFEF, Filarmônica de Iaçu e do grupo de ciclistas Desbravadores de Iaçu Bike.

Conforme o presidente da associação Sócrates Dias, “esse evento é muito importante para comunidade local, bem como para história do nosso país”. O evento representa a proclamação de 195 anos da proclamação da Independência de Portugal. O desfile conta com apoio de diversas pessoas colaboradoras e entidades, além de empresas do comércio local e da Prefeitura.