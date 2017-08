Adelson reage contra as intrigas da oposição e mantem-se firme no cargo aguardando decisão de Brasília

O prefeito de Iaçu, Adelson Sousa de Oliveira (PPS), demonstra mais garra e disposição à luta, mesmo depois da decisão do Tribunal Regional Eleitoral –TRE, que na quarta, 23, rejeitou os embargos de declaração opostos pela coligação do atual prefeito. “Trata-se de uma decisão proferida contra o PC do B e não contra Adelson, nem nosso mandato”, afirmou o executivo iaçuense tranquilizando a população, em nota distribuída ontem para a imprensa e redes sociais. Ele reagiu com firmeza, logo após a decisão do TRE, junto com seus advogados, apresentando novos embargos e mandado de segurança, elevando a decisão do mérito para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília.

Intrigas da oposição

Sereno em suas declarações e confiante na defesa do mandato, concedido pela maioria esmagadora da população, Adelson repudia as intrigas das oposições derrotadas. Em áudio distribuído nas redes sociais e na imprensa local e regional, o prefeito Adelson Oliveira satiriza a união dos ex-prefeitos Nixon Ferreira (PMDB) e Maurilio Ramos Macarrão (PSD), ambos derrotados na última eleição. “Se uniram pela intriga e ódio, mas são repudiados pelo povo iaçuense”, afirma Adelson.

Nota de esclarecimento

Na nota de repúdio distribuída, Adelson Oliveira busca tranquilizara a população e critica os adversários, afirmando:

“Minhas amigas, meus amigos, cidadãos da minha querida cidade de Iaçu. Acerca da decisão proferida nesta data pelo Tribunal Regional Eleitoral, me dirijo a todos para esclarecer que se trata de uma decisão proferida contra o PC do B, e não contra Adelson. Leiam a decisão e concluam vocês mesmos o que estou dizendo.

Observem também que se trata de uma decisão que se sujeita a recurso e que não gera qualquer efeito para o PC do B, até que haja o trânsito em julgado da decisão, ou seja, uma sentença definitiva proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Não é de hoje que a oposição tenta confundir a mente das pessoas ao anunciar que irei cair. Foram essas mesmas pessoas que um dia disseram que eu não seria candidato. Vcs lembram?

Pois bem. Isso demonstra que eles não poupam qualquer esforço para jogar o jogo sujo e enganar as pessoas, apenas no intuito de tentar desestabilizar uma gestão séria, pautada no compromisso e no trabalho.

Continuo prefeito desta cidade com muito orgulho e cumprirei os quatro anos para os quais fui eleito, pois é essa a vontade do povo! Continuaremos cumprindo o nosso plano de governo, realizando as obras e projetos importantes que a nossa cidade merece. Esse é o desafio que eu gostaria de contar com o apoio de todos vocês. Um abraço e muito obrigado”. Assina: Adelson Sousa de Oliveira.